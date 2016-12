Charlie, 200mila sfilano in Francia

16:20 - La Francia reagisce al terrore e scende in piazza per ricordare le vittime della strage alla redazione di Charlie Hebdo e per difendere la libertà d'espressione. Sono oltre 200mila i cittadini francesi che stanno partecipando a manifestazioni da Nord a Sud. La più imponente, con 80mila persone per le strade, è a Tolosa, la città che, nel 2012, fu colpita dalla follia omicida dell'islamista Mohamed Merah. Domenica la manifestazione di Parigi.