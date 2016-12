Charleston, marcia per le vittime

Centinaia di persone stanno manifestando a Charleston in ricordo delle vittime della strage in chiesa. La polizia segue il corteo per le vie della città. Molti i cartelli che i manifestanti agitano, fra i quali "Ci rialzeremo" e "Basta al terrorismo dei bianchi". Il riferimento è il sito di supremazia bianca che sarebbe riconducibile al killer Dylann Roof.