Ceuta, la storia a lieto fine di Adou:dal trolley all'abbraccio con la madre

Adou Ouattara ce l'ha fatta: il bambino ritrovato un mese fa chiuso in una valigia all'aeroporto di Ceuta ha potuto riabbracciare la madre. Le foto del trolley in cui stava rannicchiato per oltrepassare il confine spagnolo hanno commosso il mondo; un'immagine simbolo della disperazione di quanti fanno di tutto per raggiungere l'Europa. Ora, grazie al permesso di soggiorno concesso da Madrid, potrà ritornare dalla sua famiglia.

Ha visto la madre, le è corso incontro e le ha stretto la mano forte senza più lasciarla. Ad accoglierlo in Spagna troverà anche il padre: dopo quasi un mese di carcere per violazione dei diritti umani, infatti, è stato liberato. "È stato trattato come un criminale, volevamo solo riavere Adou con noi", lo ha giustificato la moglie.



I genitori di Adou vivono da anni in Spagna con una sua sorella, ma sono sempre mancati i soldi e i permessi per far tornare tutti sotto un unico tetto. Forse per questa ragione avevano deciso la mossa disperata del tragitto in valigia.