Cessato allarme a Colonia, la polizia ha liberato la donna in ostaggio e arrestato il sequestratore

Cessato allarme a Colonia, in Germania, dove un uomo aveva preso in ostaggio una donna in una farmacia della stazione centrale. Lo ha confermato la polizia, comunicando la liberazione dell'ostaggio e l'arresto del sequestratore. Secondo alcuni media locali, l'uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, provocando un incendio nel locale. Quest'ultima notizia non è stata però confermata dalle autorità.