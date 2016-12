Cessate il fuoco in Ucraina, Mosca avverte: "La tregua sia rispettata"

18:36 - Mosca avverte che tutte le misure previste nell'accordo di Minsk-2 devono essere osservate "incondizionatamente". Il monito arriva da Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, che commenta così la dichiarazione di un dirigente separatista, secondo cui i ribelli hanno il diritto di sparare su Debaltsevo in quanto è territorio loro.

"Tutte le sequenze delle azioni sono state menzionate nel pacchetto di misure per l'implementazione degli accordi di Minsk - ha chiarito ancora Peskov -. Tutte quelle condizioni devono essere osservate incondizionatamente".



A dichiarare il diritto di sparare su Debaltsevo era stato, poco prima, Eduard Badurin, portavoce del ministero della Difesa degli indipendentisti, intervenuto a proposito dello strategico snodo ferroviario ancora conteso tra Kiev e i separatisti, che lo hanno accerchiato ma non espugnato.



La risposta del Cremlino è stata dunque pronta e molto dura, dopo gli accordi internazionali presi a Minsk.



Ribelli Donetsk: "Situazione calma" - La situazione nell'autoproclamata repubblica di Donetsk finora è calma e la tregua viene osservata in generale, secondo quanto riferisce la Tass citando Eduard Basurin.



Due civili morti a Lugansk - Due civili però sono morti "pochi minuti dopo l'entrata in vigore della tregua", quando "lanciarazzi multipli Grad hanno colpito il centro del villaggio di Popasna", secondo quanto ha riferito Ghennadi Moskal, governatore filo-Kiev della regione di Lugansk. Kiev ha riferito che gli scontri sono cessati quasi completamente su tutta la linea del fronte dopo mezzanotte e trenta (le due in Italia), salvo alcune violazioni sporadiche, in particolare a Debaltsevo. Accuse di Violazioni analoghe anche da parte dei ribelli.



Markel e Hollande soddisfatti - "Il rispetto del cessate il fuoco è nell'insieme soddisfacente, malgrado incidenti locali che è necessario risolvere rapidamente". Lo si legge in un comunicato dell'Eliseo diffuso dopo un colloquio telefonico di Francois Hollande e Angela Merkel con Vladimir Putin e Petro Poroshenko nell'ambito di una consultazione a quattro.