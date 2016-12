Cessate il fuoco in Siria, Assad: pronta un'amnistia per i ribelli

"Alla fine tutto ha un limite. Dipende anche dall'altra parte", ha aggiunto Assad in un'intervista alla tv tedesca ARD, respingendo inoltre ogni responsabilità, secondo quanto riferisce l'emittente, per la guerra civile in Siria.



Assad offre ai ribelli "un'amnistia senza limiti". "Depongano semplicemente le armi. Il fatto che vogliano partecipare a un processo politico, oppure che al contrario non siano affatto interessati a questo, o che non seguano un'agenda politica, per me non conta".



"Per me l'importante dal punto di vista giuridico e costituzionale, nell'interesse del popolo siriano - ha continuato - è che non si ha il diritto di andare in giro con armi e blindati e indirizzarli contro i cittadini e i loro beni".