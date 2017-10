Cesare Battisti, Renzi: "Brasile lo restituisca subito all'Italia"

"Battisti stava fuggendo in Bolivia. L'hanno preso. Adesso le autorità brasiliane lo restituiscano all'Italia, subito. Chiediamo giustizia". Lo ha scritto su twitter il segretario del Pd, Matteo Renzi, commentando l'arresto dell'ex terrorista condannato all'ergastolo in via definitiva per quattro omicidi commessi durante gli anni di piombo.