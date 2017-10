Cesare Battisti, giudice federale del Brasile conferma l'arresto

L'ex terrorista Cesare Battista resta in carcere. Lo ha deciso in Brasile il giudice federale, Odilon de Oliveira, che durante l'udienza di custodia svoltasi in videoconferenza nella sede della polizia federale di Corumbà, ha confermato l'arresto. Il magistrato ha ritenuto che ci fossero i presupposti per la custodia cautelare in carcere.