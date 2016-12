Cercasi domestico per casa campagna William e Kate pubblicano annuncio

13:08 - Kate e William cercano un domestico per la loro casa di campagna. E lo fanno pubblicando un annuncio su un giornale. Per l' "advertise" hanno scelto un prestigioso magazine, The Lady, e la sezione degli annunci "riservati". Così, sulle pagine di una rivista che da più di 125 anni è destinataria dei messaggi degli aristocratici in cerca di servitù arriva la Famiglia Reale.

Sembra che già in passato il Principe di Galles e la Regina Madre abbiano usato quegli spazi per trovare camerieri e maggiordomi. Meno successo aveva avuto la Duchessa di York, che una volta aveva pubblicato un annuncio per una costumista e aveva trovato Jane Andrews: più tardi si sarebbe scoperto che la donna aveva ucciso il suo fidanzato, Tom Cressman...



Sembra dunque che il Duca e la Duchessa di Cambridge abbiano fatto ricorso al magazine per trovare il maggiordomo da portare nella loro "country home", ad Anmer Hall. Secondo fonti ben informate, la notizia, apparsa sulla home page della versione online della rivista, e che dovrebbe ora essere pubblicata anche sulla versione cartacea, parla di un domestico con esperienza per una famiglia numerosa in una casa nel Norfolk. La persona dovrebbe andare ad aggiungersi allo staff già attivo nella residenza.



Il messaggio sarebbe costato 575 sterline più tasse e punterebbe a qualcuno in grado di gestire i bambini, il principino George, dunque, che a luglio compirà due anni, e il fratellino in arrivo, e naturalmente anche il loro vivacissimo cane, Lupo.