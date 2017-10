Centinaia di persone in fila per donare il sangue dopo gli orrori di Las Vegas

All'indomani della sparatoria durante il concerto country a Las Vegas nella quale sono rimaste uccise 59 persone facendo registrare oltre 500 feriti, gli Stati Uniti provano a rialzarsi e a reagire, a partire dagli aiuti che i cittadini americani stanno offrendo in queste ore alle persone rimaste coinvolte nel terribile massacro nei pressi del Mandalay Bay Casino: come dimostrano alcuni filmati amatoriali, questa mattina in centinaia si sono presentati volontariamente per donare il sangue, creando lunghissime code davanti a ospedali e dando così una risposta concreta all'appello lanciato dallo sceriffo Joseph Lombardo, il quale aveva evidenziato la necessità di sangue per soccorrere i tanti feriti che in queste ore stanno lottando per la sopravvivenza. Inoltre Uber si sarebbe mobilitato offrendo corse gratuite da e per i centri abilitati alla donazione.