Cecil, arriva il peluche dalla criniera nera per omaggiare il leone ucciso in Zimbabwe

Cecil, il leone simbolo dello Zimbabwe ucciso e decapitato dal dentista americano Walter James Palmer, diventa peluche. L'animale di pezza ha la stessa criniera nera che aveva reso celebre il felino del parco nazionale Hwange ed è prodotto dall'azienda di giocattoli Ty Inc. Come annunciato dalla compagnia, i soldi ricavati dalla vendita del pupazzo andranno all'unità di ricerca sulla conservazione della natura dell'Università di Oxford. Cecil infatti era coinvolto in un progetto di ricerca dell'ateneo anglosassone.