Paura in strada in Cecenia, al confine sud con la Russia, dove il pilota di un aereo privato è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza, scatenando il panico degli automobilisti presenti sulla carreggiata. Poteva essere una tragedia, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, ma soltanto danni, visto che il velivolo è finito contro un furgone, colpito in pieno nel vano posteriore. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto a questa manovra disperata, sta di fatto che è stata fondamentale per evitare il peggio, anche se è stato accertato che il pilota non aveva avuto le autorizzazioni necessarie per effettuare il volo. Tutti i feriti sono stati accompagnati all'ospedale, ma ancora non si sa in quali condizioni sono, anche se nessuno risulta in pericolo di vita.