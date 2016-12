Caucus Washington, vince Rubio

E' Marco Rubio il vincitore dei caucus repubblicani presidenziali a Washington. Per il senatore della Florida è la terza vittoria della corsa alla presidenza, e gli frutta 10 delegati. Donald Trump è comunque ancora primo in quanto a delegati già conquistati, con 460. Cruz ne ha 370, Marco Rubio solo 163 (compresi quelli conquistati a Washington). Per vincere la nomination repubblicana ce ne vogliono 1.237.