Catalogna, ufficiale: Barcellona-Las Palmas si gioca a porte chiuse

Il match di calcio Barcellona-Las Palmas si giocherà a porte chiuse, fa sapere il club catalano. A lungo la partita era stata in forse, per le tensioni legate al voto, e due ore prima del fischio d'inizio si era diffusa la notizia che non si sarebbe giocato. Ma, dopo l'ok della Federcalcio e dei Mossos, quella di non scendere in campo sarebbe stata una decisione unilaterale del club della capitale catalana. Ecco quindi la decisione di giocare.