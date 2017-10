4 ottobre 2017 17:19 Catalogna, Ue: "Rispetto dello Stato di diritto non è un optional" | Cup: "Lunedì lʼindipendenza" Si auspica il dialogo tra il governo spagnolo e quello di Barcellona, mentre si condannano le violenze ai seggi. Lʼannuncio della sinistra indipendentista non lascia dubbi

La sinistra indipendentista catalana sotto la sigla del Cup anticipa che lunedì, alla plenaria del Parlamento di Barcellona, sarà proclamata l'indipendenza da Madrid. Ma da Bruxelles arriva un nuovo, secco no. Il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans sostiene che "il rispetto dello Stato di diritto non è un optional" e che "il voto di domenica non era legale". Invita inoltre Madrid e Barcellona ad "abbandonare il confronto" per seguire la via del dialogo.

Timmermans: diritto dello Stato è difendere la legge "Dimentichiamo lo scontro e scommettiamo sul dialogo per risolvere questo conflitto, che è un affare interno spagnolo", ha aggiunto il primo vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans, facendo appello al dialogo per "uscire da una via che sembra senza uscita". Ha poi sottolineato che spetta solo ai 46 milioni di spagnoli decidere il loro futuro, escludendo così qualsiasi possibile ruolo di mediazione per le istituzioni europee. Sulle violenze di domenica Timmermans ha commentato che si sono viste "immagini che intristiscono". E' tuttavia "diritto di ogni Stato difendere lo Stato di diritto e questo a volte richiede un uso proporzionato della forza".

Cup: "Proclameremo l'indipendenza lunedì"La Candidatura d'Unitat Popular (Cup), il partito della sinistra indipendentista catalana, sostiene che alla plenaria del Parlament di Barcellona lunedì 9 ottobre si "proclamerà l'indipendenza e la Repubblica catalana". Lo afferma la deputata Mireia Boya ma riconoscendo che non c'è accordo tra i partiti indipendentisti su questo punto. El Pais ricorda che Junts pel Sì e la stessa Cup hanno chiesto ufficialmente un intervento del presidente della Catalogna Carles Puigdeomnt lunedì in aula. La Cup, che si definisce anticapitalista, sostiene che l'indipendenza debba essere proclamata nonostante i rischi di arresto per i dirigenti catalani. "Siamo preparati", dice Boya citata da La Vanguardia, "e in nessun caso ci fermeremo". Se succederà "ci sarà una mobilitazione gigantesca, massiccia e auto-organizzata".