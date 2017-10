Catalogna, Ue: misure Madrid rientrano in Costituzione

La Commissione Ue "rispetta l'ordine costituzionale e giuridico spagnolo e le misure" in questione adottate sabato dal governo di Madrid "rientrano in questo" quadro. Così il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, dopo l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione spagnola, sottolinea come Bruxelles non ritenga che il governo spagnolo abbia violato i principi dello stato di diritto.