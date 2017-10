Catalogna, Tusk a Puigdemont: "Non annunci l'indipendenza"

"Rivolgo un appello al presidente della Catalogna Puigdemont di non annunciare l'indipendenza, una decisione che renderebbe il dialogo impossibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. "La diversità non deve portare al conflitto, le cui conseguenze sarebbero cattive per i catalani, la Spagna e tutta l'Europa. Cerchiamo sempre ciò che ci unisce e non ciò che ci divide", ha aggiunto Tusk.