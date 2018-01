Catalogna, Torrent propone un incontro a Rajoy

Il presidente del nuovo Parlament catalano, Roger Torrent, ha proposto al premier spagnolo Mariano Rajoy un incontro "con l'obiettivo di sbloccare la situazione anomala" della legislatura catalana. Otto deputati di Barcellona, tra cui il candidato alla presidenza della Generalitat Carles Puigdemont, sono infatti in carcere o in esilio. Torrent ha annunciato che proporrà il nome di Puidgemont per la presidenza della Catalogna.