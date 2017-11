Circa 400 studenti hanno invaso i binari della stazione dell'alta velocità di Sants a Barcellona bloccando, in particolare, i collegamenti con Madrid . La protesta avviene nel giorno dello sciopero generale proclamato per la liberazione dei "detenuti politici" e per denunciare la "repressione" in Catalogna . Un blocco sempre dell'alta velocità, ma verso la Francia , è in corso da diverse ore alla stazione Ave di Girona.

Confermato il carcere per due leader indipendentisti - La Audiencia Nacional di Madrid (un tribunale speciale) ha confermato il carcere preventivo per i leader indipendentisti catalani Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche di Barcellona di fine settembre. Quattro magistrati hanno votato a favore, uno contro. Per il giudice dissidente l'arresto dei due era "non necessario, non idoneo e sproporzionato".



Annullata la dichiarazione d'indipendenza - La Corte costituzionale spagnola ha annullato la dichiarazione unilaterale di indipendenza approvata dal Parlamento catalano il 27 ottobre. La dichiarazione era già stata sospesa in via preventiva. Il plenum della Corte ha poi deciso di denunciare, per disobbedienza alle sue sentenze, la ex presidente del Parlamento regionale Carme Forcadell e due funzionari, Ana Simo e Josè Maria Espejo.



Ricorso a Strasburgo Puigdemont-Forcadell contro Madrid - Il presidente catalano deposto Carles Puigdemont e il presidente del "Parlament" della Catalogna, Carme Forcadell, nel frattempo hanno presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti umani contro Madrid. Complessivamente sono quattro i ricorsi depositati a Strasburgo da indipendentisti catalani: tutti sono a uno "stadio preliminare" e non sono ancora stati trasmessi al governo spagnolo.