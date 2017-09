Catalogna, Spagna non esclude uso norma su sospensione autonomia

Il governo spagnolo non esclude un possibile ricorso all'articolo 155 della Costituzione, che consentirebbe di sospendere l'autonomia della Catalogna e il suo presidente Carles Puigdemont. L'obiettivo sarebbe "impedire il referendum per l'indipendenza di ottobre", ha detto il portavoce dell'esecutivo Inigo Mendez de Vigo. Giovedì il premier spagnolo Rajoy aveva affermato di non rinunciare "a nulla" per fermare il governo secessionista di Barcellona.