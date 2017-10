Catalogna, sindaco Barcellona: premier codardo ci inonda di polizia

"Un capo del governo codardo ha inondato di polizia la nostra città. Barcellona, città di pace, non ha paura". Lo scrive il sindaco di Barcellona, Ana Colau, su Twitter, riferendosi al premier spagnolo Mariano Rajoy. "Siamo stati costretti a fare quello che non volevamo fare", perché la polizia catalana "ha anteposto criteri politici a quelli professionali", ha replicato il delegato del governo spagnolo in Catalogna, Enric Millo.