Catalogna, restano in carcere il vicepresidente Junqueras e i due "Jordi"

Il Tribunale supremo spagnolo ha deciso di tenere in carcere l'ormai ex vicepresidente catalano, Oriol Junqueras e i "due Jordi", Sanchez e Cixart. Sei dei sette ministri dell'ex governo e detenuti sono invece stati rimessi in libertà con una cauzione di 100mila euro. Attesa per oggi la decisione del tribunale federale belga in merito all'estradizione di Carles Puigdemont, presidente catalano esautorato e "auto-esiliato" in Belgio.