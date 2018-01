Catalogna, respinta richiesta mandato arresto Ue per Puigdemont

Il giudice Pablo Llarena della Corte suprema spagnola ha respinto la richiesta della procura di lanciare un mandato d'arresto europeo a carico di Carles Puigdemont, ex governatore della Catalogna destituito dal governo spagnolo. Puigdemont ha da poco lasciato il Belgio, dove si trova in auto-esilio, per recarsi in Danimarca, dove a breve è atteso un suo intervento all'università di Copenaghen nell'ambito di una conferenza sulla Catalogna.