Catalogna, Re Felipe: "Tentativo di secessione è inaccettabile"

"Noi non vogliamo rinunciare a quello che abbiamo costruito insieme", ha detto alla cerimonia di consegna dei premi Princesa de Asturias, che si è tenuta nel teatro Campoamor di Oviedo, alla presenza del premier Mariano Rajoy e di diversi rappresentanti dell'Ue. In un discorso caratterizzato da una grande emozione, Re Felipe VI ha sottolineato i progressi di una Spagna che ha superato "gli errori del passato", menzionando in maniera velata la dittatura di Francisco Franco.