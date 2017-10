Catalogna, Rajoy: "Puigdemont confermi se ha dichiarato la secessione"

Madrid chiede chiarezza alla Catalogna. Il premier Mariano Rajoy ha detto infatti di aver inviato formale richiesta al presidente catalano Carles Puigdemont affinché confermi o meno se abbia effettivamente dichiarato l'indipendenza della regione . Questo prima di mettere in opera eventualmente le misure previste dall'articolo 155 e di prendere qualsiasi decisione sulla Catalogna.

"La risposta del presidente catalano determinerà le decisioni del governo", ha sottolineato Rajoy. "La richiesta" di chiarimento a Puigdemont "arriva prima di qualsiasi misura che il governo possa adottare e vuole offrire chiarezza e sicurezza ai cittadini, necessarie per decisioni così importanti".



"E' urgente mettere fine alla situazione che si sta vivendo in Catalogna e che tornino la stabilità e la tranquillità nel più breve tempo possibile. Serve procedere con prudenza e responsabilità", ha aggiunto il premier spagnolo.



Le parole di Rajoy sembrano aprire la strada verso l'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione, che consente di sospendere l'autonomia della Catalogna. In tal caso, la richiesta formale dovrà essere rivolta al Senato.