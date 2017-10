Catalogna, Rajoy: "Devo mantenere la calma, non posso sbagliare"

Il premier spagnolo Mariano Rajoy replica alle critiche ricevute per non aver ancora sospeso l'autonomia catalana per impedire una dichiarazione di indipendenza. "Devo cercare di essere giusto - dice a "El Pais" -, devo ascoltare la gente e so quanto pensano in molti. Ho però soprattutto l'obbligo di mantenere la calma. E' il mio primo dovere perché altrimenti posso prendere una decisione sbagliata e adesso ho l'obbligo di non sbagliare".