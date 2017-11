Catalogna, Rajoy: "Con le nuove elezioni metteremo la parola fine al separatismo"

Il premier spagnolo, Mariano Rajoy, sostiene che le elezioni di dicembre in Catalogna aiuteranno a porre fine "alla distruzione separatista". Rajoy parlando in Catalogna per dare il via alla campagna del Pp per le elezioni - la sua prima visita dall'attivazione dell'articolo 155 - ha difeso la sua linea affermando di aver "esaurito tutte le strade" dopo la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Parlament a ottobre.