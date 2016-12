Catalogna, Rajoy agli indipendentisti: "Dialoghiamo, ma la Spagna è una"

"I sostenitori della rottura non hanno mai avuto l'appoggio della legge e da domenica sappiamo che non hanno neppure l'appoggio della maggioranza della società catalana", ha aggiunto Rajoy sottolineando che le liste indipendentiste non hanno la maggioranza assoluta dei voti.



La lista di Mas, Junts Pel Si, con 62 seggi su 135 infatti non ha ottenuto la maggioranza assoluta nel nuovo parlamento catalano, e deve quindi trattare con quella dei secessionisti di sinistra della Cup, che ha conquistato 10 deputati.



Una trattativa, che deve concludersi per i primi di novembre, quando è prevista l'elezione del nuovo presidente catalano, che si annuncia difficile. I radicali antisistema di Antonio Banos hanno detto finora di non volere appoggiare il centrista Mas e di preferire un candidato di sinistra della sua lista come l'ex-eurodeputato verde Raul Junqueras.