Catalogna, Puigdemont: sull'indipendenza applicheremo la legge

"La dichiarazione di indipendenza" della Catalogna "è prevista dalla legge del referendum come applicazione dei risultati: applicheremo quanto dice la legge". Lo ha detto il presidente catalano Carles Puigdemont in un programma di Tv3 di cui sono state pubblicate alcune anticipazioni. Non è stato tuttavia precisato quando queste parole sono state pronunciate da Puigdemont, se prima o dopo la maximanifestazione di Barcellona.