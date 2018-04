Catalogna, Puigdemont: "Spagna rispetti il diritto internazionale"

"Nove candidati sono finiti in prigione. Io chiedo al governo della Spagna di rispettare la democrazia e il diritto internazionale". Lo ha detto l'ex presidente catalano Carles Puigdemont, in conferenza stampa a Berlino, tornando a invocare una mediazione internazionale per risolvere la crisi. "L'indipendenza non è l'unica strada, quello che abbiamo adesso non va più bene", ha aggiunto.