Catalogna, Puigdemont: "Sono pronto a candidarmi anche dall'estero"

Carles Puigdemont è pronto a candidarsi alle elezioni catalane del 21 dicembre, anche dall'estero. Lo ha dichiarato lo stesso governatore destituito, che ora si trova a Bruxelles, in un'intervista alla tv pubblica belga Rtbf. In passato il leader degli indipendentisti della regione spagnola aveva affermato che non intendeva ripresentarsi di nuovo al termine del suo mandato, interrotto dall'intervento delle autorità centrali.