Catalogna,Puigdemont resta in Belgio:non comparirà davanti a giudice

Il presidente destituito della Catalogna Carles Puigdemont non comparirà né oggi, né domani davanti al giudice dell'Audiencia Nacional che lo ha convocato assieme al suo vice e ai 13 ministri del governo. Il "president" resterà in Belgio perché, spiega il suo avvocato, non ritiene ci siano le condizioni per un "un giusto processo". Molto alte le probabilità che oggi vengano spiccati i mandati di arresto.