Catalogna, Puigdemont: pronto a vedere Rajoy ma non in Spagna

"Vorrei che la Spagna che non prendesse più decisioni al posto nostro. E' giunto il momento di fare politica vera, la formula di Rajoy ha fallito e ha dimostrato che i catalani sono coesi". Lo ha detto l'ex presidente catalano Carles Puigdemont in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo: "Sono disposto a incontrarlo ma non in Spagna", per iniziare un nuovo percorso, ma "senza persecuzioni legali. La situazione è paradossale e ridicola".

"Va rispettato l'esito del voto" - "Il futuro della politica in uno stato democratico lo decidono sempre gli elettori. Non si possono avere soluzioni se non con il rispetto delle urne".



Indagati per "ribellione" dirigenti Mas, Rovira e Pas - Il Tribunale Supremo spagnolo ha dichiarato indagati per presunta ribellione altri dirigenti catalani fra cui l'ex presidente Artur Mas e le dirigenti di Erc Marta Rovira, PdeCat Marta Pascal e Cup Anna Gabriel. Per lo stesso presunto reato sono già incriminati Carles Puigdemont, i membri del suo Govern e la presidente del Parlament Carme Forcadell. Rischiano 30 anni di carcere per avere portato avanti il progetto politico dell'indipendenza.



Incriminato il 12% del nuovo Parlamento catalano- Il 12,6% dei membri del nuovo Parlamento catalano (17 deputati su 135) è incriminato dalla giustizia spagnola, tre neoeletti sono in carcere e tre in esilio inseguiti da mandato di arresto.



La replica di Rajoy: no all'incontro con Puigdemont - Il premier spagnolo Mariano Rajoy non ha raccolto la proposta di Carles Puigdemont per un incontro in un paese europeo che non sia la Spagna. Interrogato dai cronisti al riguardo Rajoy ha risposto "io dovrei incontrare Ines Arrimadas", la capolista di Ciudadanos, "che ha vinto le elezioni". Ciudadanos e' arrivato primo ieri ma i partiti indipendentisti hanno la maggioranza assoluta nel Parlament.