Catalogna, Puigdemont presidente: riparte la corsa per la secessione

Puigdemont è succeduto ad Artur Mas che sabato aveva rinunciato alla ricandidatura per sbloccare l'impasse seguito alle elezioni regionali. Con l'elezione del sindaco di Girona a presidente della Catalogna riprende ora spinta la sfida degli indipendentisti, decisi a staccarsi dal governo centrale. Restava tempo solo sino a lunedì per trovare l'accordo sul leader che avrebbe guidato il nuovo governo catalano, altrimenti sarebbero state automaticamente convocate nuove elezioni regionali.



Indipendenza in 18 mesi, ecco la road map dei separatisti - Secondo l'agenda dei separatisti nei prossimi 18 mesi, le autorità catalane approveranno la propria Costituzione e inizieranno a creare le istituzioni necessarie a uno Stato autonomo, come esercito, banca centrale e tribunali.



"Inizieremo un processo estremamente importante, senza paragone nella nostra storia recente, per creare la Catalogna che vogliamo, per costruire collettivamente il nostro Paese", ha detto Puigdemont parlando al Parlamento catalano.



La dura opposizione del governo centrale - I piani di Puigdemont vanno però incontro alla dura opposizione del governo centrale, guidato dal Pp del premier Mariano Rajoy che, poco prima che il nuovo presidente fosse eletto, ha ribadito che bloccherà ogni tentativo unilaterale del nuovo governo catalano e ha detto di aver ordinato a tutti i funzionari del governo centrale di applicare la legge.



"Difenderò e tutelerò la democrazia in tutta la Spagna. Difenderò la sovranità del popolo spagnolo", ha affermato infatti in conferenza stampa.