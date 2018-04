Catalogna, Puigdemont oggi davanti al giudice in Germania

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont comparirà oggi davanti un giudice dello Schleswig-Holstein, in Germania, dopo essere stato arrestato poco dopo aver passato il confine dalla Danimarca. L'arresto ha suscitato un'ondata di proteste in Catalogna, con manifestazioni e scontri tra gli indipendentisti e la polizia, in particolare a Barcellona. Davanti al giudice dello Schleswig-Holstein Puigdemont dovrà soltanto confermare la sua identità.