Catalogna, Puigdemont: "Non convoco le elezioni, mancano garanzie"

Il governatore catalano Carles Puigdemont non convoca le elezioni. "Le avrei indette se ci fossero state le garanzie da parte di Madrid - ha dichiarato nel suo intervento in Parlamento a Barcellona -, ma non ci sono. Ho tentato di ottenerle ma non ho avuto risposta". Ha poi aggiunto che "sarà il Parlamento catalano a decidere se proclamare l'indipendenza" e accusato: "L'applicazione dell'articolo 155 è abusiva e ingiusta. Non accetto le misure adottate".