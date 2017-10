Catalogna, Puigdemont: la Spagna ci vuole sottomessi e umiliati

"La Spagna vuole una Catalogna sottomessa, diminuita, se possibile umiliata, una Catalogna che se alza troppo la voce si castiga". Lo ha detto il presidente catalano, Carles Puigdemont, in un incontro con gli imprenditori. Puigdemont ha però confermato che intende ricercare "fino all'ultimo minuto" un dialogo con Madrid per tentare di "giungere ad accordi attraverso la mediazione e non i tribunali".