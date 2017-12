Catalogna, Puigdemont: "La Repubblica ha battuto la monarchia"

C'è stata "una partecipazione record con un risultato che nessuno può mettere in discussione". Così il leader indipendentista Carles Puigdemont , in una conferenza stampa a Bruxelles, commenta il risultato delle consultazioni. " La Repubblica catalana ha battuto la monarchia sull'articolo 155 - ha quindi aggiunto l'ex presidente del Parlament -. Rajoy è stato sconfitto ". Ora servono una "rettifica", una "riparazione" e la "restituzione della democrazia".

All'Europa, ha quindi aggiunto Puigdemont, diciamo che "la ricetta di Rajoy non ha funzionato", occorre "cambiare la ricetta".



"Libertà per i prigionieri politici" - E' stata quindi la volta per il leader indipendentista di rivolgere un pensiero ai suo colleghi in carcere, tornando a chiedere "libertà per i prigionieri politici", riferendosi al suo vice Oriol Junqueras e ai due "Jordi", Cuixart e Sanchez, responsabili di organizzazioni indipendentiste in Catalogna.