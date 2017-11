Catalogna, Puigdemont: "Juncker non vuole incontrarmi"

Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, "accoglie sindaci, governatori, etc ma non vuole incontrare me". Così il presidente destituito della Generalitat di Catalogna, Carles Puigdemont, in un'intervista al quotidiano belga De Standaard. "Sono sempre stato un europeo convinto, ma le persone che gestiscono l'Ue adesso stanno distruggendo l'Europa", ha aggiunto Puigdemont.