Catalogna, Puigdemont e i suoi ministri si trovano in Belgio

L'ex presidente catalano Carles Puigdemont si trova a Bruxelles per incontri con i nazionalisti fiamminghi. Lo scrive El Periodico online. Secondo altri quotidiani, El Diario e La Vanguardia, insieme a Puigdemont ci sarebbero altri ex "ministri" del governo catalano a Bruxelles. A suggerire a Puigdemont di recarsi in Belgio, sarebbero stati i suoi legali, per obbligare le autorità giudiziarie spagnole ad essere più precise nelle accuse nei suoi confronti.