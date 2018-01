Catalogna, Puigdemont chiede immunità per investitura

Il presidente uscente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha chiesto al presidente del parlamento di Barcellona, Roger Torrent, di tutelare la sua immunità parlamentare e il diritto di assistere alla seduta di martedì durante la quale dovrebbe essere rieletto. Puigdemont, in esilio volontario in Belgio, rischia l'arresto se dovesse rimettere piede in territorio spagnolo.