Catalogna, Puigdemont a Madrid: mi spetta presidenza, fatemi tornare

L'ex governatore catalano, Carles Puigdemont, vuole essere il nuovo presidente della regione e invita il governo spagnolo a permettergli di tornare nel Paese in tempo per la seduta inaugurale del nuovo Parlamento catalano, prevista entro il 23 gennaio. Lo ha detto lui stesso in un'intervista a Reuters. "Se non mi verrà permesso di insediarmi come presidente, sarà una grande anomalia per il sistema democratico spagnolo", ha spiegato.