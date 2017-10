Catalogna, Puidgemont sospende l'indipendenza: "Via al dialogo" | Ma per Madrid è una dichiarazione di secessione

Secondo l'ambasciatore spagnolo in Francia, Fernando Carderera, che ha commentato in diretta su BFM-TV il discorso di Carles Puigdemont, questo "è un colpo di Stato al rallentatore". Il diplomatico ha quindi sottolineato che la richiesta di indipendenza si scontrerà con il "rifiuto della Spagna. Non c'è un popolo catalano - ha proseguito -, c'è un popolo plurale".