Catalogna, proteste per deputati in arresto: stop treni

Azioni di protesta per la liberazione dei "detenuti politici" hanno provocato interruzioni del traffico stradale e ferroviario in diversi punti della Catalogna. Diverse manifestazioni hanno tagliato il traffico in varie zone di Barcellona e sulle N 340, C 58 e C 17. La presenza di pneumatici sulle rotaie ha provocato ritardi nella città catalana e sulle linee R2, R2 nord e R11.