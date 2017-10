Catalogna, procura Spagna chiede detenzione per capo Mossos

La procura spagnola ha chiesto la detenzione per il capo dei Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, in relazione alle azioni della polizia catalana nel referendum del primo ottobre. Indagato per sedizione, Trapero è stato interrogato in tribunale anche per la gestione delle manifestazioni filoindipendentiste dello scorso mese in Catalogna e per non aver fermato il referendum sull'indipendenza nella regione giudicato incostituzionale.