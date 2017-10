Catalogna, primo arresto per resistenza alla Guardia civil

La Guardia civil ha arrestato una persona per resistenza a pubblico ufficiale in un collegio elettorale di Barcellona. Fonti delle forze dell'ordine dicono che l'uomo aveva cercato di impedire l'ingresso degli agenti in un ambulatorio usato come seggio per il referendum. E' il primo arresto nella giornata delle operazioni di voto per l'indipendenza della Catalogna.