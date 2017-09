Catalogna, presidente Puigdemont: "Potrei essere arrestato"

Possibile dichiarazione di indipendenza - Il presidente non ha escluso che una Dichiarazione Unilaterale di Indipendenza (Dui) possa essere presentata al Parlamento catalano dopo il 1° ottobre. Puigdemont ha però aggiunto in un'intervista televisiva che "al momento la questione non è sul tavolo del governo". Confermata, invece, la consultazione referendaria. "E' nostra volontà celebrare il referendum - ha detto il delegato della Generalitat di Catalogna a Roma, Luca Bellizzi - stiamo dando esecuzione a un mandato democratico ricevuto dal Parlamento".



Barcellona fedele al progetto europeista - Bellizzi ha anche sottolineato il carattere politico della chiamata alle urne. "La nostra non e' rivendicazione economica. La Catalogna è la terza regione spagnola per produzione di Pil e nella ridistribuzione scende al 13esimo", ha detto. "Vogliamo essere solidali, come lo siamo sempre stati, ma non possiamo perdere di competitività". Poi ha parlato del futuro del Paese, confermando la fedeltà di Barcellona al progetto europeista. "Il popolo catalano vuole rimanere nell'euro e in Europa", ha rimarcato. Secondo il diplomatico, infatti, l'Ue si distingue da Madrid "per proposte pratiche e concrete" ed è interesse di tutti mantenere salda la cooperazione tra Barcellona e Bruxelles. Soffermandosi, in particolare, sulla partnership con l'Italia, il delegato ha ricordato la presenza di 600 imprese italiane in Catalogna. "Sono questioni pratiche che meritano una risposta", ha detto.