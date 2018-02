Catalogna, presidente Parlamento: "Puigdemont rimane candidato"

Per il presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, "Puigdemont è e rimarrà il candidato alla presidenza della Generalitat anche dopo il rinvio del voto di investitura e le tensioni emerse tra gli indipendentisti. Torrent ha però anche chiesto "generosità" ai protagonisti della crisi per uscire dalla fase di blocco della politica catalana. Puigdemont, in esilio volontario in Belgio, rischia l'arresto se dovesse rimettere piede in Spagna.