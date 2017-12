Catalogna, premier Rajoy non accetta incontro con Puigdemont

Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha respinto la proposta dell'ex presidente catalano, Carles Puigdemont, per un incontro in un paese europeo che non sia la Spagna. "Dovrei incontrare Ines Arrimadas", la capolista di Ciudadanos, "che ha vinto le elezioni", ha spiegato Rajoy, per il quale "l'obiettivo numero del mio governo è ricomporre la frattura creata in questi mesi".