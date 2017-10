Catalogna, premier belga: "La violenza non può essere la risposta"

"La violenza non può mai essere la risposta. Condanniamo tutte le forme di violenza e ribadiamo il nostro appello per il dialogo politico". Il premier belga Charles Miche commenta così su Twitter gli avvenimenti in Catalogna, dove la polizia è intervenuta per impedire le operazioni di voto. La vicepremier spagnola Soraya Saenz de Santamaria difende invece l'operato della polizia spagnola affermando che ha agito "con professionalità".